Жители Севастополя незаконно добыли гальки на 81 млн рублей

В Севастополе осудили двух местных жителей за незаконную добычу гальки. По данным прокуратуры города, причиненный ущерб составил 81 млн руб.

В ходе заседания было установлено, что мужчины организовали незаконный бизнес по добыче полезных ископаемых. Не имея соответствующей лицензии они добыли и вывезли с территории водоохраной зоны в Языковой балке 54 тыс. тонн гальки. В дальнейшем груз продали предпринимателям по заниженной стоимости. При этом доход злоумышленников составил 3 млн руб.

В отношении правонарушителей возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство с крупным ущербом государству и извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой).

На недвижимость, транспорт, спецтехнику и другое имущество фигурантов наложен арест. Нахимовский районный суд Севастополя оштрафовал виновных суммарно на 900 тыс. руб. (по 450 тыс. руб. с каждого). На злоумышленников был подан гражданский иск о взыскании ущерба на 81 млн руб. Суд также удовлетворил эти требования.

Анастасия Донскова

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