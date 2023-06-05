В Ярославле уволилась директор муниципальной жилищной инспекции

Пост директора муниципальной жилищной инспекции (МЖИ) Ярославля покинула Лариса Родионова. Информацию «Ъ-Ярославль» подтвердили в самой инспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Муниципальная жилищная инспекция

Фото: МЖИ Ярославля Муниципальная жилищная инспекция

Фото: МЖИ Ярославля

Как пояснили в МЖИ, Лариса Родионова не работает с мая 2023 года. Также фамилия руководителя пропала с официального сайта мэрии, где значится только заместитель начальника муниципальной жилищной инспекции Сергей Шарутин.

Лариса Родионова возглавила МЖИ с 18 января 2021 года, до этого проработав в инспекции около 7 лет. Муниципальная жилищная инспекция принимает жалобы жителей на работу управляющих компаний, а также следит за исполнением управдомами действующего законодательства и качеством уборки придомовых территорий в Ярославле.

Андрей Иванов