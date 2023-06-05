На третьем северном коллекторе в Казани произошли семь новых провалов

В Казани на третьем северном коллекторе с начала 2022 года произошли еще семь новых провалов. Об этом на деловом понедельнике сказал первый замглавы «Водоканала» Марат Салахов.

Инциденты были зафиксированы на территории ЖК «Магеллан», «Татнефть Арены», улицы Бондаренко и Ямашева. Во время работ по реконструкции работники нашли большое количество скрытых разрушений трубопровода. «Было принято решение развернуть работы по локализации, устранений новых провалов для недопущения прекращения канализования более 300 тыс. жителей Ново-Савиновского района и поселка Дербышки», — сказал господин Салахов.

Работы по реконструкции сетей на улице Чистопольская планируется закончить в июне, а окончательное благоустройство — в августе.

"Ъ-Казань"