В Тимашевском районе потушили пожар в грузовом поезде

В Тимашевском районе потушили пожар в вагонах грузового поезда. Возгорание произошло в ночь на 5 июня. Об этом сообщает «Интерфакс». Какие грузы перевозил железнодорожный состав, не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКЖД Фото: пресс-служба СКЖД

По данным издания, возгорание произошло сразу в четырех вагонах состава около 22:10. Общая площадь пожара составила 13 кв.м.

Полностью ликвидировать возгорание пожарным удалось к 01:25. К тушению пожара привлекли 24 человека и восемь единиц спецтехники. Данных о погибших и пострадавших нет.

Анастасия Донскова

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