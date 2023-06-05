Саратовскую область наградили за восстановление новых регионов России

Министерство строительства и ЖКХ РФ объявило благодарность правительству Саратовской области «за существенный вклад и достижение высоких результатов в решении задач, направленных на социально-экономическое развитие ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей». Документ подписал глава ведомства Ирек Файзуллин, сообщает пресс-служба регионального кабмина.

В прошлом году Саратовская область взяла шефство над Сватовским районом ЛНР. С июля 2022 года регион направил в Сватово 409 тонн гуманитарных грузов; восстанавливал после обстрелов дома и коммунальные объекты; помог подготовить 19 школ к началу учебного года; порядка 100 детей из района отдохнули в саратовских оздоровительных лагерях. В Сватово выезжали региональные строители, спасатели и медики.

В этом году Саратовская область продолжит помогать Сватовскому району. В планах восстановление разрушенной инфраструктуры, соцобъектов и жилых домов.

Дарья Васенина