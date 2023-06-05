Власти Забайкальского края запретили использование беспилотников

Исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Костенко подписал постановление о запрете использования беспилотников в регионе, заявили в пресс-службе краевого правительства.

«Запрет осуществляется в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории региона»,— отмечается в сообщении правительства Забайкальского края.

Запрет будет действовать до снятия в регионе режима повышенной готовности, введенного в октябре 2022 года. В постановлении забайкальского правительства указано, что исключение будет сделано для беспилотников, которые будут использоваться в соответствии с законом органами госвласти и муниципалитетов, оборонными предприятиями и телевизионными компаниями, а также организациями, выполняющими мониторинг топливно-энергетического комплекса, пожароопасной обстановки. Их использование в регионе разрешено при уведомлении всех компетентных органов.

В правительстве Забайкалья предостерегли граждан и коммерческие компании от несанкционированного использования беспилотных летательных аппаратов, добавив, что за это предусмотрен штраф, размер которого может достигать 50 тыс. руб. для граждан и 150 тыс. руб. для должностных лиц.

На данный момент использование беспилотников запрещено более чем в 60 российских регионах. Поводом для введения ограничений стали попытки атак на российские регионы с помощью дронов.

Александр Кислов