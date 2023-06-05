Главу села Фершампенуаз отправили в СИЗО по делу о взятке

Нагайбакский районный суд заключил под стражу до 2 августа главу Фершампенуазского сельского поселения Бориса Сигитдинова, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщают в прокуратуре Челябинской области.

Бориса Сигитдинова задержали 2 июня. По версии следствия, глава села с апреля по июнь этого года, получил от предпринимателя 50 тыс. руб. в качестве части взятки в 220 тыс. руб. Средства предназначались за содействие в заключении договоров на разработку проектно-сметной документации для нужд администрации поселения, помощь в заключении контрактов с подконтрольными бизнесмену юрлицами. Преступление выявили сотрудники УФСБ региона, которые занимаются оперативным сопровождением дела.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте