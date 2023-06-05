Основатель интернет-провайдера «Марк» Александр Ермолаев скончался в Удмуртии

Один из основателей интернет-провайдера «Марк» Александр Ермолаев ушел из жизни в субботу, 3 июня, в Удмуртии. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Диля Ахмадишина Фото: Диля Ахмадишина

Господин Ермолаев внес значимый вклад в становление компании, а также в развитие интернета в Удмуртии. «Заботливый муж и отец, надежный товарищ, бессменный директор по развитию, мудрый лидер, грамотный управленец, активный, деятельный и жизнелюбивый человек. Невосполнимая утрата для всех»,— сказано в сообщении компании.

Прощание с Александром Ермолаевым состоится во вторник, 6 июня, в прощальном зале «Вознесение» на улице Буммашевская.