Спикер Совфеда Матвиенко откроет в Петербурге первый форум женщин Севера

Первый форум женщин Севера откроет спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, рассказали в пресс-службе верхней палаты парламента. Он пройдет в Петербурге с 5 по 7 июня.

Планируется, что госпожа Матвиенко примет участие в пленарном заседании форума сегодня, 5 июня. Мероприятие пройдет в Таврическом саду. Заседание будет посвящено теме сохранения традиций и устойчивому развитию территорий Севера.

Затем, после пленарного заседания, пройдет стратегическая сессия, на которой обсудят вопросы социального благополучия и здоровья жителей севера. Кроме того, там затронут темы значения традиционных отраслей хозяйствования и северный туризм в качестве альтернативы южным курортам.

«Главной миссией Форума является укрепление роли женщины Севера, Сибири и Дальнего Востока России в построении устойчивого созидательного будущего коренных народов, основанных на традиционных ценностях»,— следует из заявления Совфеда.

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