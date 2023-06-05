В Металлургическом районе Челябинска продлили первый этап опрессовок

Для домов и социальных учреждений южной части Металлургического района Челябинска первый этап гидравлических испытаний продлили на 13 дней, до 19 июня. Это связано с большим количеством повреждений на тепломагистралях, отмечают в пресс-службе «УСТЭК-Челябинск».

Продление этапа опрессовок, который должен был завершиться 6 июня, затронет 272 жилых дома, 14 детских садов и 17 учебных заведений. До 19 июня бригады муниципального предприятия «ЧКТС» отремонтируют аварийные участки теплосетей и повторно проверят их на прочность и плотность.

«Подача теплоносителя на аварийные тепловые сети будет возобновлена только после устранения повреждений и получения уведомления от МУП “ЧКТС” о завершении ремонта», — уточняют в «УСТЭК-Челябинск».

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