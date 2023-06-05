Автомобиль для перевозки опасных грузов закупило предприятие «Ижводоканал» в Ижевске

В столице Удмуртии автопарк предприятия «Ижводоканал» пополнился специальным транспортом для перевозки опасных грузов. В частности, речь идет о новом бортовом автомобиле КамАЗ-43089 «Компас-9», сообщает пресс-служба муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Главный инженер предприятия Владислав Катаев рассказал, что жидкий хлор, который используют для подготовки питьевой воды, транспортируется сторонними организациями. Такие услуги дорого обходятся. «И нет гарантии, что частные перевозчики завтра не уйдут с рынка или не выдвинут неприемлемые условия. Теперь станет проще и надежнее»,— отметил господин Катаев.

Новый автомобиль имеет видеокамеры, спецсигналы, противопожарное оборудование и другие современные надстройки.