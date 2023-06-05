Краснокамское ООО «Кама» выплатит более 15 млн рублей за выброс фенола

Краснокамский суд взыскал с местного бумкомбината 15,6 млн руб. в качестве компенсации за причинение экологического вреда. Об этом сообщает пресс-служба Пермской природоохранной прокуратуры.

В сентябре 2022 года прокуратура провела проверку исполнения природоохранного законодательства в деятельности ООО «Кама». Надзорные мероприятия были организованы в связи с аварией на канализационном коллекторе, принадлежащем компании. В результате происшествия из сточного коллектора в Воткинское водохранилище на реке Каме произошел выброс отходов производства с содержанием фенола — загрязняющего вещества.

Привлеченные надзорным органом специалисты контролирующих ведомств после отбора и исследования проб воды в месте сброса установили превышение вредных примесей в несколько десятков раз. Ущерб, причиненный землям и водному объекту, составил свыше 15,6 млн руб. Природоохранной прокуратурой указанная информация была направлена ответчику с требованием добровольного возмещения.

Однако предприятие отказалось от добровольной уплаты суммы причиненного ущерба, после чего прокуратура обратилась в суд, требуя возмещения в доход федерального бюджета указанной суммы. Краснокамский суд Пермского края удовлетворил исковые требования природоохранной прокуратуры в полном объеме. После вступления судебного решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.