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Два новых резидента заработают на территории промпарка «Лаишево»

Два новых резидента начнут работу на территории промышленного парка «Лаишево». Об этом заявил гендиректор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов, передает ТАСC.

Речь идет о производстве аккумуляторных литий-ионных батарей для различных отраслей, включая беспилотники. Кроме того, компания «Тулпар» будет выпускать интерьерные элементы для авиатехники и речной техники.

Господин Халимов напомнил, что в октябре этого года на территории промпарка начнет работу компания ICL, она займется производством материнских плат.

"Ъ-Казань"

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