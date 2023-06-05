Бывшего сотрудника ОМОН в Удмуртии осудили за вымогательство и хищение миллионов рублей

В Удмуртии вступил в законную силу приговор суда в отношении экс-сотрудника ОМОН МВД по республике. Мужчину признали виновным в вымогательстве и разбойном нападения в составе банды (п. «а», «б» ч. 3 ст. 163, ч. 2 ст. 209, п. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В частности, мужчина состоялся в преступной группе с 2017 года. Кроме него, в незаконное формирование входили также бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов. Они «специализировались» на хищении имущества.

В 2020 году мужчина совершил вымогательство в размере 7 млн руб. у жителя Ижевска. Позднее, в 2022 году, он напал на жителей Москвы для хищения 10 млн руб. Все преступления совершались в составе преступной группы.

Свою вину мужчина признал. Суд приговорил его к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также ограничил свободу сроком на 1,5 года. Уголовное дело в отношении других участников банды рассматривается в отдельном производстве.