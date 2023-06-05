В Таганроге произошла авария на главном водоснабжающем коллекторе

Водоснабжение ряда районов Таганрога было приостановлено из-за аварии на главном самотечном коллекторе, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Андрей Фатеев.

По словам градоначальника начать наполнение системы водоснабжения планировалось после монтажа временной системы по перекачиванию стоков из поврежденного коллектора. Выполнить работы удалось раньше, чем планировалось.

«Вода уже совсем скоро появится в домах на Щаденко, Бабушкина, Морозова, 1-ый Новый, Лизы Чайкиной. И дальше также поочерёдно продолжат эту работу на остальных адресах»,— написал Андрей Фатеев.

Анастасия Назарова