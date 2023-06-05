ФСБ не удалось обрушить акции Apple. Бумаги компании за минувшую неделю подорожали примерно на $3, несмотря на обвинение в сотрудничестве со спецслужбами. С таким заявлением выступила российская ФСБ. Якобы американская разведка использовала «предусмотренную программную уязвимость», чтобы прослушивать тысячи россиян, включая дипломатов. В корпорации из Купертино с таким обвинением не согласились. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич считает, что давление на корпорацию продолжится.





Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

За потоками информации с полей сражений новости противостояния в киберпространстве отходят на второй план. Ими сложно всерьез заинтересовать массовую аудиторию. Как говорят на телевидении, если нет картинки, нет и события. В результате слоган «наших бьют» легко становится основой для консолидации общества. А вот «наших взламывают» все еще воспринимается как что-то из фильмов про звездные войны. Даже на сообщения об утечках в публичный доступ баз данных пользователей люди реагируют скорее отстраненно: мол, ну и стало известно о фамилии и адресе проживания, практического ощущения понесенного ущерба же в этот момент не возникает.

Между тем отечественным спецслужбам крайне важно донести до всех — от высших чиновников до простых россиян, — что Запад против нас не только в реальном, но и в виртуальном мире. Не секрет, что подавляющее большинство девайсов, которыми мы пользуемся, если не произведены, то принадлежат и управляются корпорациями так называемых недружественных государств. А значит, согласно логике контрразведчиков, это вражеский инструментарий, который следует запретить. К слову говоря, в администрации президента iPhone под баном еще с марта.

Но, видимо, в ФСБ хотят перевести всех россиян на Android, причем желательно в исполнении отечественных разработчиков. Трудно отказаться от ощущения, что именно такой замысел содержится и в новости о том, что ФСБ вскрыло разведывательную акцию американцев по слежке за неопределенным числом россиян с помощью iPhone. По данным наших спецслужб, враждебные действия совершались путем внедрения вируса на телефоны с российскими сим-картами. «Таким образом, полученная спецслужбами информация свидетельствует о тесном сотрудничестве американской компании Apple с национальным разведсообществом, в частности АНБ США»,— заявили в ФСБ.

Данную версию поддержал и еще недавно главный любитель «яблочной» продукции Дмитрий Медведев. Теперь он — апологет воинственности. И его слова звучат как принятое решение: «Заявления производителей любых смартфонов о том, что они отказываются сотрудничать со спецслужбами, — это ложь». И далее о том, что если технологическая компания настаивает на своей независимости от государства, то это или неправда, или одно из двух. Чудес не бывает, резюмирует замглавы Совбеза и предрекает, что в будущем проблемы возникнут не только с Apple, но и с Samsung.

Мнение специалистов, конечно, куда прозаичнее: вирус, возможно, существует, но никакого отношения к производителю он точно не имеет. Будь корпорация под руководством Тима Кука заинтересована в подобных проделках, она спрятала бы вредоносную программу в закрытый код операционной системы и уж точно не отказывала американским властям в регулярных запросах на взлом телефонов, принадлежащих преступникам.

Были, кстати, и громкие истории, вроде расследования теракта в Сан-Бернардино в 2016 году. Но российские спецслужбы этими примерами не убедить. Если нельзя полностью изолировать россиян от тлетворного влияния на уровне доступа в интернет, то надо идти дальше и запрещать неправильные гаджеты и операционные системы. Что ж, идея понятна. Теперь дело за инициативными депутатами. Включаем секундомер.

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