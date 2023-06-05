Городские службы Сочи перевели в усиленный режим работы из-за прогноза о ливнях

Все городские службы Сочи перевели на усиленный режим работы из-за ожидаемых проливных дождей. Об этом сообщает МЦУ курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

На территории курорта прогнозируют сильные дожди с грозой в течение дня июня.

«Об ухудшении погодных условий и принятии необходимых мер безопасности проинформированы все санаторно-курортные учреждения, пользователи пляжных территорий»,— говорится в сообщении.

Жителям и гостям города рекомендовали воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями и рекламными конструкциями, а также соблюдать меры предосторожности.

Ранее из-за подтоплений в результате проливных дождей в Кореновске и Армавире ввели режим ЧС.

Анастасия Донскова

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