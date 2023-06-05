В Екатеринбурге будут судить мужчину, который прибил к полу и бил 92-летнюю мать

Свердловский областной суд рассмотрит уголовное дело жителя Екатеринбурга, обвиняемого в убийстве своей 92-летней матери. В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что он обвиняется в незаконное лишение человека свободы (пп. «в», «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ) и убийстве (пп. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, в декабре декабря 2022 года екатеринбужец, страдающий психическим расстройством, прибил ногу своей матери гвоздем к полу. Впоследствии он нанес ей не менее 23 ударов молотком и другими предметами по голове и конечностям. Пенсионерка погибла 18 декабря.

Согласно заключению комиссии экспертов, обвиняемый не осознавал характер и общественную опасность преступления и не мог руководить своими действиями. Поэтому его следует отправить на принудительное лечение.

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