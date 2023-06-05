Расследование проводится по факту утонувшего 13-летнего ребенка в реке в Сарапуле

В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту смерти 13-летнего ребенка. Тело мальчика накануне нашли в реке Кама в границах Сарапула. Ведется расследование по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

По данным следствия, предварительной причиной смерти ребенка, тело которого обнаружили 4 июня в реке, стало утопление. Место происшествия осмотрено, в настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза и допрашиваются свидетели.

В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего.