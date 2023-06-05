Правительство РФ поддержало инициативу Башкирии о наказании за завышение платы за ЖКУ

Правительство России представило положительный отзыв на федеральный законопроект «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях», разработанный Курултаем Башкирии, сообщили в пресс-службе республиканского парламента. Поправки предлагают ввести административное наказание в отношении недобросовестных ресурсоснабжающих организаций за нарушение сроков уплаты штрафов вследствие завышенных счетов за ЖКУ.

Согласно Жилищному кодексу, при завышении платы за ЖКУ виновный должен выплатить потерпевшей стороне штраф в размере 50% от суммы переплаты. «Проблема в том, что заставить выплатить штраф невозможно: поставщик услуг может сколько угодно тянуть с принятием такого решения, и ничего ему за это не будет»,— пояснили в пресс-службе Курултая Башкирии.

Таким образом, авторы поправок предлагают «разбудить спящую» правовую норму.

За нарушение сроков уплаты штрафа законопроектом предусмотрено административное взыскание с должностных лиц в размере от 4 тыс. до 5 тыс. руб., с юридических – от 40 тыс. до 50 тыс. руб. Административное наказание за неуплату штрафа в течение более двух месяцев со дня получения обращения собственника составит 20 тыс. руб. для должностных лиц и 150 тыс. – для юридических. За повторные правонарушения штрафы повысятся: 30 тыс. руб. для должностных лиц и 200 тыс. – для юридических. Если же должностное лицо допускает такое правонарушение более трех раз, то в отношении него предлагается применять дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.

Влада Шипилова

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