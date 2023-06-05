В Красноярске произошел пожар в здании ГИБДД

В здании ГИБДД в Красноярске случился пожар, заявило «РИА Новости» в пресс-службе городского управления госавтоинспекции. Площадь возгорания и причины не уточняются. По данным Telegram-канала Baza, здание полностью сгорело.

В пресс-службе заявили, что возгорание произошло по адресу улица Маерчака, 53г. Бланки и другие документы при пожаре якобы не были затронуты, но само отделение пока не работает.

Baza пишет, что пожар начался около 2:30 и его тушили три часа. По информации канала, причиной стала загоревшаяся за шкафом проводка в одном из кабинетов. Утверждается, что сигнализация не сработала и о возгорании стало известно только спустя полчаса, из-за чего «отдел выгорел полностью, со всей техникой и документами».