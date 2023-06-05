В Еткульском районе мини-гостиницу продают за 35 млн рублей

В селе Шеломенцево Еткульского района выставили на продажу мини-гостиницу на семь номеров. Соответствующее объявление опубликовано на портале «Авито».

Переоборудованный под гостиницу коттедж общей площадью 674,6 кв. м расположен на берегу озера Песчаное. На первом этаже находятся веранда, баня с зоной отдыха, бойлерная, бар-ресторан, кухня и бильярдная), подсобные помещения и гараж. На втором этаже находятся номера площадью от 16 до 22 кв. м, рассчитанные на 30 человек. Гостиница имеет газовое отопление и скважину.

«До озера Песчаное меньше минуты пешком, где в ваше пользование, при покупке дома, будет передан участок размером 15 соток на берегу озера. Участок в аренде на 49 лет», — указано в объявлении.

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