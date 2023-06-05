Чаще встречаться с населением поручил чиновникам врио губернатора Омской области

Временно исполняющий обязанности главы Омской области Виталий Хоценко поручил чиновникам проводить «регулярные сходы с населением» – не реже одного раза в месяц. Необходимо также выезжать в районы и открыто общаться с людьми, написал он в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Петровский, Коммерсантъ Фото: Владимир Петровский, Коммерсантъ

«После посещения районов обратил внимание на большой запрос на общение людей с представителями власти», - прокомментировал он.

Врио главы региона среди прочего поручил главам муниципальных образований оказывать максимальную поддержку волонтерам из районов Омской области, которые оказывают помощь участникам СВО. «На прошлой неделе посетил два муниципалитета — Азовский и Таврический. На встрече жители Азовского района просили помочь волонтерам, которые изготавливают маскировочные сети, эвакуационные носилки и другие необходимые для наших бойцов вещи, в приобретении расходных материалов. Эту важную инициативу точно поддержим», - отметил он.

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Лолита Белова