Для строительства очистных сооружений под Челябинском направят почти 2 млрд рублей

Объявлен конкурс на строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод Кременкульского сельского поселения Сосновского района Челябинской области. Начальная цена закупки составляет 1,99 млрд руб. Информация об этом опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Заказчиком выступает ООО «Южуралводоканал», которое занимается водоснабжением и водоотведением поселков и жилых комплексов в пригороде Челябинска. Согласно техническому заданию, мощность очистных сооружений составит до 10 тыс. кубометров воды в сутки. Все работы должны быть завершены до 30 ноября 2024 года. Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются до 20 июня. Итоги торгов подведут 23 июня.

По данным официального сайта ООО ««Южуралводоканал», организация обслуживает более 58 км сетей водопровода и 50 км канализации, 13 насосных станций и станцию водоочистки производительностью до 5 тыс. кубометров в сутки. Существующие очистные сооружения канализации могут перерабатывать до 5 тыс. кубометров стоков. Весной 2022 года министерство экологии Челябинской области оштрафовало компанию на 100 тыс. руб. за загрязнение Шершневского водохранилища недостаточно очищенными стоками: из-за засора коллектора сточные воды сбрасывались на рельеф местности, откуда они стекали в водоем. В апреле этого года после систематических отключений воды из-за аварий управление Следственного комитета РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело из-за ненадлежащего водоснабжения жителей Кременкульского поселения по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

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