Подготовительные работы для строительства поликлиники начались в Сарапуле

В Сарапуле начались подготовительные работы для строительства новой поликлиники, которая вместит два старых здания учреждения. Как сообщает пресс-служба минздрава республики, строители выравнивают участок и занимаются вырубкой деревьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии

После завершения данного этапа начнут земляные работы и устройство фундамента. Планируется, что строительство будет окончено в 2024 году.

В новой поликлинике будут обслуживаться почти 23 тыс. жителей Сарапула, а в смену ее смогут посещать 500 человек. На четырех разместятся терапевты, узкие специалисты, отделение неотложной помощи, отделения функциональной диагностики, физиотерапии и реабилитации, клинико-диагностическая лаборатория, эндоскопическое отделение, а также Центр амбулаторной онкологической помощи.