По дорогам едут деньги

Интенсивность движения по автодорогам Краснодарского края в летний период увеличивается в три-четыре раза по сравнению с межсезоньем, констатируют дорожники. В 2023 году курорты региона планируют принять не менее 17,5 млн туристов, что создаст колоссальную нагрузку на дорожное полотно, но при этом, как считают в региональном минтрансе, хорошие трассы — залог стабильного турпотока, а следовательно, бюджетного наполнения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дорожники прогнозируют, что в летний период 2023 года интенсивность движения на автодорогах Краснодарского края возрастет до 16 600 автомобилей в сутки

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Дорожники прогнозируют, что в летний период 2023 года интенсивность движения на автодорогах Краснодарского края возрастет до 16 600 автомобилей в сутки

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Трассы готовят к пику

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края называет улучшение качества дорог, а также повышение комфортности и безопасности передвижения по ним — своим основным приоритетом. В свою очередь, хорошие дороги в сочетании с большим количеством туристических объектов, проезд к которым обеспечен по этим самым автодорогам, привлекает большое количество туристов, что положительным образом влияет на доход бюджета края, говорят в министерстве.

Как рассказал «G» генеральный директор Российской ассоциации территориальных органов управления автомобильными дорогами «Радор» Игорь Старыгин, по плотности дорожной сети Краснодарский край находится на 14-м месте в России. Дорожную сеть региона эксперт считает одной из самых развитых в стране. При этом климатические и географические особенности Кубани, по его мнению, часто создают дополнительные сложности при строительстве и эксплуатации дорог и искусственных сооружений в крае.

По данным компании «Росавтодор», в целом по Краснодарскому краю, согласно информации с камер видеонаблюдения, интенсивность движения в летнее время увеличивается в три-четыре раза по сравнению с межсезоньем. «Например, на федеральной трассе А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк среднесуточная интенсивность весной прошлого года составляла 12 737 авт./сут., летом — 17 082 авт./сут. — прирост примерно на 34%. В текущем году интенсивность в весенний период составила 12 433 авт./сут. Это позволяет предположить, что интенсивность в летний период 2023 года возрастет примерно до 16 600 авт./сут.»,— прокомментировали «G» в пресс-службе Росавтодора.

В госкомпании уверены, что туристическая привлекательность Краснодарского края способствует увеличению инвестиций в дорожное хозяйство. Росавтодор реализует проекты для повышения транспортной доступности туристических объектов, снижения трафика на федеральных трассах. Для этого развернуты широкомасштабные работы по строительству обходов населенных пунктов региона, чтобы максимально разгрузить дороги, ведущие к черноморскому побережью и Крымскому мосту.

«Компания постоянно контролирует транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог. В рамках подготовки к курортному сезону на всей подведомственной сети федеральных трасс выполнен полный комплекс работ»,— сообщили в Росавтодоре.

В частности, дорожники осуществляют очистку и мойку проезжей части и разделительных полос от пыли и грязи, очистку и мойку элементов дорожного обустройства, уборку тротуаров и пешеходных дорожек, мойку и покраску автопавильонов, а также ряд других работ.

Планы на этот год

В 2023 году в Краснодарском крае по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируется завершить 116 объектов протяженностью 226,5 км, в том числе 22 участка автомобильных дорог регионального значения общей протяженностью 125,1 км. Кроме того, будут приведены в нормативное состояние семь искусственных сооружений и завершено строительство Яблоновского моста, который улучшит транспортную обстановку в кубанской столице. Работы планируется выполнить с опережением графика, а движение по двум полосам запустить уже в канун курортного сезона. Новый Яблоновский мост значительно снизит вероятность заторов на выезде из Краснодара в сторону побережья, отметили в Росавтодоре.

В Армавире по нацпроекту продолжается капитальный ремонт Ефремовского путепровода через железную дорогу на трассе Отрадо-Ольгинское — Новокубанск — Армавир. Полный объем ремонтных мероприятий должны выполнить до конца 2023 года. Ввод моста в эксплуатацию позволит существенно разгрузить транспортные потоки в городе.

Полным ходом идет реконструкция дорожных участков Краснодар — Ейск, а также Краснодар — Кропоткин общей протяженностью 14 км. Также активно продолжается строительство обхода Тимашевска.

«При составлении планов дорожных работ в Краснодарском крае особое внимание уделяется дорогам общего пользования местного значения в границах населенных пунктов. Активно ведется ремонт улиц в Горячем Ключе, Абинске, Лабинске, Белореченске и п. Южном. В Краснодаре завершается реконструкция улиц Александровская, Ратной Славы, Домбайская, Циолковского, Зиповская и Симферопольская. Строительство улично-дорожной сети запланировано в Белореченске и Курганинске. В станице Павловской будет реконструирована дорога в промышленной зоне, благодаря которой станет возможно движение грузового транспорта в обход центра станицы»,— прокомментировали в госкомпании.

В Сочи также продолжается ремонт улиц в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего в Год архитектуры на курорте планируется отремонтировать 32 улицы общей протяженностью более 35 км.

Что касается федеральной сети, то до 1 июня все реверсивные участки движения на трассе А-147 Джубга — Сочи должны будут снять.

Весной этого года на автомобильной дороге А-289 завершен ремонт участка протяженностью 10 км. Также до конца мая этого года планируется завершить работы по замене слоев износа на участке 19 км. В части искусственных сооружений планируется выполнить капитальный ремонт двух мостов через канал ПАОС и ремонт моста через реку Ангелинский Ерик.

Как подчеркнули в Росавтодоре, выполнение всех работ запланировано с обеспечением проезда транспортных средств в оба направления. Транспортная доступность южных маршрутов будет обеспечена в соответствии с техническими возможностями.

Дорожные сети растянут

Развитие дорожно-транспортной сети на территории Краснодарского края является одним из приоритетных направлений деятельности Росавтодора. Сегодня активно ведется строительство и реконструкция нового направления трассы А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь. Дорога станет дублером существующей дороги, которая проходит через несколько населенных пунктов и имеет всего две полосы движения на большей своей части, что способствует возникновению пробок во время туристического сезона.

Транзитный транспорт будет выведен с трассы А-289, проходящей через населенные пункты, после запуска движения по дальнему подходу к Крымскому мосту. Таким образом, добраться от Краснодара до Крымского моста можно будет за два часа вместо пяти. На дальнем подходе будет построено 10 разноуровневых развязок, которые обеспечат возможность съезда с трассы к городам, поселкам и станицам Краснодарского края.

Кроме того, начались работы по строительству многоуровневой развязки на 16-м км трассы А-290. Ее возведение повысит безопасность дорожного движения на участке. Она также станет частью большого проекта Росавтодора по строительству скоростных подходов на дальних подступах к Крымскому мосту.

В 2023 году планируется строительство еще одной крупной транспортной развязки на 19-м км трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский, на южном въезде в Краснодар. Проект предусматривает строительство пяти искусственных сооружений, включая эстакаду протяженностью около 800 м через железнодорожные пути. Это позволит беспрепятственно пересекать участки с высокой интенсивностью движения без снижения скорости.

Разрешенная скорость движения на основных направлениях развязки увеличится до 120 км/ч, на съездах — до 80 км/ч. Число полос движения будет доведено до шести на основных направлениях и до двух — на всех важных съездах.

«Все ремонтные работы на трассах проводятся с учетом начала активного сезона отпусков для предотвращения образования дополнительных заторов»,— резюмировали в Росавтодоре.

Андрей Пугачев

Читайте нас в Telegram