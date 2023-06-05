Краевые власти в прошлом году выделили 105 млн руб. субсидии для ОЭЗ «Пермь»

АО «Управляющая компания «ОЭЗ Пермь», созданное для управления будущей особой экономической зоной в Осенцах, опубликовало финансовые показатели за 2022 год. Общество было зарегистрировано в 2021 году, однако операционную деятельность оно начало в прошлом.

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Как свидетельствуют данные СПАРК-Интерфакс, доходы АО в 2022 году составили 32,3 млн руб., расходы - 31,8 млн руб. Чистая прибыль АО составила 533 тыс. руб. По данным «Ъ-Прикамье», в расходах АО значится управленческие расходы – содержание офиса из 11 человек (по данным СПАРК-Интерфакс), траты на проект планировки ОЭЗ и налоги. Согласно бухгалтерскому балансу, за год на счетах АО поступило 105,7 млн руб. (18 тыс. в год регистрации). По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о субсидии из краевого бюджета.

Ранее сообщалось, что в бюджет Пермского края на 2023-2025 годы запланированы расходы на создание в Прикамье Особой экономической зоны (ОЭЗ) в размере 1,4 млрд руб. Большая часть этих средств (1,3 млрд руб.) в 2022-2025 годах планируется внести в уставный капитал АО «Управляющая компания «ОЭЗ Пермь». Компания должна направить эти средства на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Еще 121,8 млн руб. - субсидии для управляющей компании.

ОЭЗ «Пермь» была создана постановлением правительства РФ летом 2022 года на территории краевого центра и Пермского муниципального округа. Основная площадка особой зоны расположена на территории промышленного узла «Осенцы». Резиденты ОЭЗ смогут получить льготы в виде пониженной ставки по налогу на прибыль (0% в течение первых пяти налоговых периодов, 5% с пятого по десятый и 13,5% по истечении десяти периодов). Предполагается также их освобождение от части транспортного налога. Первыми резидентами ОЭЗ станут «ОДК-Пермские моторы», компания «Форпласт»,«Пермская судоверфь», «Осенцовский сталепрокатный завод» и компания по производству пластмассовых изделий «Стелла групп».