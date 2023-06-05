Пассажир врезавшегося в дерево Lada Largus погиб на трассе в Удмуртии

Вечером 4 июня на 13 км дороги, соединяющей Воткинск и село Камское в Удмуртии, произошла дорожная авария со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, мужчина 1980 года рождения, находившийся за рулем Lada Largus, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате дорожного происшествия водителя госпитализировали с многочисленными травмами. Его пассажир, мужчина 1990 года рождения, погиб на месте.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Предварительно сообщается, что водитель был нетрезвый.