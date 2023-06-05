Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пассажир врезавшегося в дерево Lada Largus погиб на трассе в Удмуртии

Вечером 4 июня на 13 км дороги, соединяющей Воткинск и село Камское в Удмуртии, произошла дорожная авария со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, мужчина 1980 года рождения, находившийся за рулем Lada Largus, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате дорожного происшествия водителя госпитализировали с многочисленными травмами. Его пассажир, мужчина 1990 года рождения, погиб на месте.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Предварительно сообщается, что водитель был нетрезвый.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...