Сеть корейского стритфуда Chicko подыскивает помещение для ресторана в Перми

Сеть корейских стритфуд-ресторанов Chicko подыскивает помещение для запуска заведения в Перми, сообщается в официальной группе сети в соцсети «ВКонтакте». Первым заметило информацию об этом ИА «Текст». Ранее основатель сети, блогер Сергей Лебедев уточнил, что ресторан Chicko откроется в Перми до конца этого года.

Помимо Перми, Chicko активно расширяется в региональных центрах: этим летом точки корейского стритфуда запустят в Самаре, Ульяновске, Сургуте, Тюмени, Грозном, Нижнем Новгороде и других городах. В некоторых регионах сеть также подыскивает помещения: речь идет о Кирове, Омске, Казани и еще ряде городов.

Первый ресторан Chicko открылся в Москве в 2020 году. Сеть продвигает поп-культуру Южной Кореи. В меню — корн-доги, бургеры, популярные в Корее рисовые клецки токпокки, роллы, азиатские супы и десерты. В настоящий момент заведения Chicko работают в столице, Новосибирске и Екатеринбурге. В ближайшие три года сеть намерена расшириться до 150 ресторанов в России и странах СНГ, а также открыть собственные тематические магазины.