В Свердловской области ожидаются похолодание, грозы и сильный ветер

С 5 по 7 июня в Свердловской области ожидается похолодание до +5 градусов и грозы. По данным уральского Гидрометцентра, днем в понедельник температура воздуха в регионе составит +23°…+28°, на севере и в горах — +18°. Ожидаются сильные дожди, грозы и град. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в отдельных районах до 27 м/с.

Во вторник, 6 июня, температура ночью опустится до +8°…+13°, на севере и в горах — до +5°. Днем синоптики прогнозируют +22°…+27°, на севере и в горах — +19°. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северной четверти 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В среду, 7 июня, температура воздуха ночью составит +9°…+14°, на севере — до +6°. Днем будет +17°…+22°. Ожидаются дожди, местами сильные, а также грозы. Ветер северо-восточный, северный 5-10 м/с, порывы 15-18 м/с.

В Екатеринбурге днем 5 июня ожидается +24°…+26°. Ночью во вторник прогнозируется +11°…+13°, днем — +23°…+25°. В среду ночью температура составит +12°…+14°, днем +18°…+20°.

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