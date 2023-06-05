Цены на такси в Петербурге могут вырасти вдвое с сентября

Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли в первом чтении законопроект о единых стандартах работы такси. Это может привести к росту цен на поездки до 50%, пишет «Деловой Петербург».

Планируется, что в городе появятся три реестра с данными всех перевозчиков, автомобилей и их владельцев. При этом депутаты уточняют, что предельное количество такси вводить не планируется.

По словам управляющего директора «Ситимобил» и «Таксовичкоф» Дмитрий Коваленко, если агрегаторы заблокируют всех водителей без лицензий, цены заметно вырастут. Эксперт добавил, что на таких «подработчиках» построен рынок такси в настоящий момент. По подсчетам господина Коваленко, стоимость длинных поездок может вырасти на 30%, а коротких — в два раза.

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