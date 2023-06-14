«В 2023 году мы планируем побить исторический рекорд в 7,2 млн гостей»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Сочи Алексей Копайгородский

Фото: пресс-служба администрации Сочи Глава Сочи Алексей Копайгородский

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Guide: Какие знаковые инвестиционные проекты сегодня реализуются на территории Сочи?

Алексей Копайгородский: Всего на данный момент на сопровождении администрации Сочи находится 44 крупных инвестпроекта в различных сферах, они привлекут в экономику более 406 млрд руб. и обеспечат свыше 22 тыс. новых рабочих мест. Наибольшее число инвестиционных проектов (26) планируется реализовать в санаторно-курортной отрасли. Второе и третье места занимают проекты в торгово-логистической отрасли и комплексном строительстве с созданием комфортной городской среды. Особое внимание в Сочи уделяется реновации крупных санаторно-курортных комплексов советского наследия. В городе существует исторически сложившаяся санаторно-курортная база с уникальными лечебно-оздоровительными методиками.

Из реализуемых сейчас проектов нужно назвать: реконструкцию санатория «Волна» в Хостинском районе (объем инвестиций — 12 млрд руб.); строительство в Хостинском районе нового корпуса пансионата «Кристалл» с медицинским центром (12,4 млрд руб.); завершение реконструкции отеля сети Alean Family в Хостинском районе (4,1 млрд руб.) и реновации санатория им. Кирова — объекта культурного наследия регионального значения. Завершить реконструкцию исторических корпусов санатория планируется уже в этом году. К 2025 году будут построены также здания отеля. Планируемый объем инвестиций — около 16 млрд руб.

В Сочи сегодня также реализуются три масштабных инвестпроекта по строительству ТЦ на объездной дороге в Хостинском районе, строительству многофункционального ТРК на ул. Конституции с размещением ледового комплекса и строительству ТЦ на ул. Пластунская.

G: Какие инвестпроекты администрация Сочи планирует заключить на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году?

А. К: К подписанию на ПМЭФ-2023 готовится протокол по реализации второй очереди комплексного развития поселка Аше, включающего строительство трех гостиничных комплексов с сопутствующей инфраструктурой. Инвестиции в проект — 29,4 млрд руб. Кроме того, планируется подписание протокола по строительству курортного комплекса Alean Family Resort в поселке Якорная Щель. Инвестиции — 10 млрд руб. Среди проектов, которые мы планируем презентовать на форуме, также строительство торгово-складского центра на ул. Пригородной (объем инвестиций — 1,8 млрд руб.), а также проекты в Красной Поляне, в том числе строительство нового гостиничного комплекса и реконструкция действующего ТРЦ «Горки-Молл».

G: Какие ожидания у администрации Сочи от курортного сезона 2023 года? Сколько уже туристов отдохнуло на курорте и какие прогнозы на год?

А. К: За летний сезон Сочи планирует принять 4,5 млн туристов, а в целом по итогам года подтвердить свой исторический рекорд — более 7,2 млн гостей. На данный момент на курорте уже отдохнули более 2 млн человек.

G: Какие тренды в курортной отрасли вы можете отметить в нынешнем туристическом сезоне? Улучшается ли курортная инфраструктура Сочи в качественном плане, способном заменить отдыхающим европейские курорты?

А. К: Многие пляжи Сочи давно уже не уступают зарубежным. В Сочи к высокому летнему курортному сезону благоустроено более 40 км береговой полосы. Введен единый дизайн набережных, пляжного оборудования — в новом формате работают 170 пляжей. 44 пляжные территории курорта прошли классификацию на соответствие национальным стандартам качества, утвержденным Министерством экономического развития РФ. 35 из них присвоены «Синие флаги» — это высшая категория. В прошлом году их было 23.

В Сочи развивается активный отдых на побережье. Курорт приобретает статус центра серфинга. В этом сезоне на пляжных территориях открылись 68 серф-станций и шесть центров дайвинга.

Большое внимание традиционно уделяется качеству морской воды. С мая по октябрь сотрудники территориального подразделения Роспотребнадзора проведут не менее 6000 лабораторных исследований проб, взятых в сочинской акватории. В целом специалисты отмечают, что качество морской воды в зонах водопользования курорта продолжает улучшаться год от года.

В летний сезон в Сочи работают более 2300 объектов размещения с общим номерным фондом для 150 тыс. туристов. Открылись 12 новых мини-гостиниц. Открылся новый комплекс современных кемпингов на реке Аше. Работают уже 16 глэмпингов, на семь объектов больше, чем в прошлом году, такой формат отдыха становится все более популярным среди гостей Сочи.

В этом сезоне Сочи предоставляет 4 тыс. видов услуг по оздоровлению и лечению. Разработаны 30 авторских лечебных программ. Создана сеть городских пешеходных маршрутов по знаковым и историческим местам Сочи. В парке «Ривьера» открываются новый детский центр и экспрессионный цирк. А на Цветном бульваре — научная детская площадка, которая будет интересна и туристам.

Вечернюю подсветку Сочи в этом летнем сезоне обеспечивают 1000 световых конструкций и крупные инсталляции на площади Художественного музея, набережных рек Мзымта и Мацеста. На курорте высажено полмиллиона сезонных цветов. Внедрен единый стиль оформления для объектов торговли, рекламных вывесок и информационных указателей. Расширена сеть Wi-Fi и инфраструктура для тех, кто работает из Сочи удаленно.

G: Как в Сочи обстоят дела с очистными сооружениями? Какая работа ведется по очистке стоков в море?

А. К: Специальные мониторинговые группы регулярно проводят рейды по выявлению фактов сброса неочищенных сточных вод, в последние три года их количество постоянно сокращается. С начала года проведено более 400 таких проверок, все нарушители были привлечены к ответственности. Помогают определить расположение подземных коммуникаций и незаконные врезки в них специально приобретенные городским водоканалом георадарные комплексы. Такой комплексный подход дает ожидаемый результат — чистота морской воды у побережья Сочи ежегодно подтверждается аккредитованными лабораториями.

В Сочи во всех районах работают комплексы очистных сооружений. Их регулярно проверяют все природоохранные структуры, анализы проб соответствуют всем нормативам. Это значит, что очистка ведется, как того требует закон. Но мы понимаем, что город с момента строительства этих комплексов вырос, а поэтому нужно вести работы на перспективу, увеличить мощности объектов, иметь резервные линии.

В этом году будет завершено проектирование по всем пяти крупнейшим очистным сооружениям Сочи, а также проектные работы по строительству комплекса ОСК в Якорной Щели, что позволит приступить к строительно-монтажным работам уже в 2024 году. На эти цели выделено 35 млрд руб. из бюджетов всех уровней, в том числе с использованием механизма инфраструктурных бюджетных кредитов.

С 1 мая уже начаты подготовительные строительно-монтажные работы на очистных сооружениях канализации «Якорная Щель» и «Бзугу». Обновление коммунальной инфраструктуры более чем на 40% повысит ее мощность.

G: Когда будет принят генеральный план города и как он будет призван качественно изменить градостроительную политику курорта?

А. К: Утверждение генплана запланировано на сентябрь 2023 года. Срок его действия составит 20 лет с момента утверждения. В марте в Сочи прошли общественные обсуждения проекта генерального плана, с ним ознакомились около 56 тыс. человек. Предложения и замечания к документу направили более 5,8 тыс. граждан и юридических лиц. Сейчас проект генплана проходит корректировку, потом он будет направлен на согласование в федеральные структуры и ведомства.

На этот период в Сочи действует мораторий на выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов. Завершать строительство по ранее выданным разрешениям можно. Но вот дальнейшее развитие города должно идти в строгом соответствии с генпланом и целевым назначением земель, которое в нем прописано. То есть строительство будет возможно только с учетом комплексного развития территории — обустройства необходимой транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры.

G: Как в Сочи решается вопрос с пробками и прочими проблемами транспортной инфраструктуры?

А. К: С 1 мая сняты все реверсы на трассе А-147, ведущей на курорт. По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году отремонтировано 35 км улиц во всех районах курорта. В нынешнем году объем средств на реализацию нацпроекта составил 539 млн руб. Запланированный целевой показатель на год достигнут: доля дорожной сети Сочинской городской агломерации в нормативном состоянии превысила 84%.

70% городского автопарка обеспечено системой кондиционирования в салоне, 63% общественного транспорта доступно для людей с инвалидностью и маломобильных групп пассажиров. На основных маршрутах курорта работают электробус и 26 новых экологичных автобусов на газомоторном топливе.

На курорте действуют уже 27 зарядных станций для электромобилей. 50 крупных организаций Сочи перешли на использование корпоративного транспорта для доставки сотрудников. На предприятиях потребительской сферы введен режим ночной разгрузки товаров, что также способствует снижению нагрузки на улично-дорожную сеть.

До конца года в Сочи планируется установить 222 новых остановочных павильона, в том числе с автоматизированной системой управления, информационным табло и USB-портами для зарядки мобильных устройств.

Вводятся новые автобусные рейсы в Лазаревском направлении и в аэропорт, в том числе ночные. Увеличено до 73 количество рейсов электричек во внутригородском сообщении. В летнем расписании аэропорта Сочи планируется выполнение полетов по 54 внутренним и 22 международным направлениям. Внедрен сервис мультимодальных перевозок с единым билетом до населенных пунктов Абхазии.

Беседовал Дмитрий Михеенко

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