Минобрнауки намерено открыть российские филиалы вузов в Египте и Таджикистане

Минобрнауки ведет переговоры об открытии филиалов российских вузов в Египте и Таджикистане, заявил замглавы ведомства Константин Могилевский. Он назвал российское образование одним из лучших в мире и заявил, что оно востребовано во многих странах.

По словам господина Могилевского, открывать филиалы вузов за рубежом — это «очень ответственное мероприятие» и если студенты приезжают в Россию, то у них «больше возможностей». «С Египтом активно ведем переговоры, в частности, об открытии ряда филиалов наших вузов, с другими странами... В одном Узбекистане у нас 11 уже работающих филиалов и еще несколько в планах»,— рассказал он «РИА Новости». С какими еще странами ведутся переговоры, не уточняется.

В июне 2022 года глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что Россия перейдет от стандартов Болонского процесса, из которого были исключены все российские вузы, к отечественной системе образования. Рособрнадзор выступал за поэтапный отказ от Болонской системы.

О том, как российский вузы теряют позиции в мировых рейтингах, читайте в материале «Ъ» «Приходите, дети, в Африку экзамены сдавать».

Лаура Кеффер