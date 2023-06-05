Суд назначил 1 год 7 месяцев колонии директору клиники в Красноярске, где при пожаре погибли пациенты

В Красноярске вынесли приговор директору наркологической клиники «Чистый город», где в результате пожаре погибли четыре пациента. По ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание некачественных услуг, приведших к гибели людей) ей назначили 1 год 7 месяцев колонии, рассказали в прокуратуре, отметив, что, назначенный срок обвиняемая уже отбыла, пока шло следствие и суд. Один год она провела в СИЗО и 3 месяца — под домашним арестом

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Пожар в медцентре «Чистый город», который располагался на первом этаже шестиэтажного жилого дома, произошел в ночь на 17 сентября 2020 года. После тушения огня спасатели нашли в помещениях медцентра обгоревшие тела четырех человек.

Региональное управление Следственного комитета возбудило два дела. Одно — в отношении пациента клиники, 62-летнего Дмитрия Еремина, проходившего там лечение. Ему инкриминировали убийство четырех человек (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и умышленное уничтожение имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Согласно материалам дела, около четырех ночи пациент поджег одежду и постельное белье, из-за чего в палате и прилегающих помещениях начался пожар, сам поджигатель сбежал. В мае 2022 года Красноярский краевой суд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил Дмитрия Еремина к 15 годам колонии строгого режима.

Фигурантом второго дела стала директор клиники Ольга Бескровная, которой вменили ч. 3 ст. 238 УК РФ. По данным следствия, наркологический центр, вопреки лицензии, работал как круглосуточный стационар и в нарушение требований краевого Роспотребнадзора располагался в жилом доме. В медцентре имелись многочисленные нарушения в части пожарной безопасности: автоматическая сигнализация системы оповещения и управления эвакуацией людей оказалась неисправной, а дежурная смена медиков была допущена к работе без проведения пожарного инструктажа. В марте 2022 года Ольга Бескровная предстала перед судом. Вину она не признала.

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Илья Николаев