Спецпредставителя губернатора Тюменской области по вопросам CВО наградили за заслуги перед Отечеством

Спецпредставителя губернатора Тюменской области по вопросам специальной военной операции Николай Савченко наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщили в пресс-службе правительства региона. Также он получил медаль ЛНР «За заслуги» II степени. Наград он удостоился за выполнение особых задач на Донбассе в 2022 году

Общественным спецпредставителем Николая Савченко назначил тюменский губернатор Александр Моор в ноябре прошлого года. Он занимается координацией работы общественных организаций и регионального правительства по сбору помощи для участников СВО, а также и обеспечению формируемых в регионе подразделений дополнительным оборудованием и имуществом.

Николай Савченко возглавляет региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост».

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