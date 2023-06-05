Письмо с нанесенным на марку наркотиком ЛСД задержали на почте в Новосибирске

Сотрудники Новосибирской таможни обнаружили в международном почтовом отправлении из Нидерландов конверт с наркотическим средством d-Лизергид (ЛСД, ЛСД-25). Вещество было нанесено на марку, сообщает Сибирское таможенное управление.

Письмо предназначалось 20-летнему жителю Новосибирской области, который был задержан во время его получения. Мероприятие проводилось совместно с сотрудниками транспортной

полиции и УФСБ России по Новосибирской области, уточняют в ведомстве. На мужчину возбуждено уголовное дело о незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств (ст. 229.1 УК РФ). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

«Международное почтовое отправление было направлено на экспертизу, подтвердившую, что на марку нанесено наркотическое средство, запрещенное к пересылке», - сообщает Сибирское таможенное управление.

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Лолита Белова