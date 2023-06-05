В стыковых матчах за место в РПЛ красноярские футболисты встретятся с «Факелом»

Соперником красноярского «Енисея» в стыковых матчах за право играть в первенстве футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне 2023/2024 будет воронежский «Факел». Это стало известно по итогам последнего тура РПЛ, состоявшегося в конце минувшей недели.

«Факел» уступил в гостях санкт-петербургскому «Зениту» 0:1 и занял в турнирной таблице 14-е место. В свою очередь, в чемпионате Первой лиги «Енисей» в последнем туре 3 июня сыграл дома вничью с ульяновской «Волгой» и финишировал четвертым.

Первый матч красноярцы проведут с «Факелом» 7 июня на своем поле. Ответная игра состоится в Воронеже 10 июня.

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Валерий Лавский