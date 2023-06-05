Лондонские архитекторы считают, что выращивание модульных строительных блоков из грибов сократит влияние строительной отрасли на климат. Эти блоки получаются, когда деревянные формы, сделанные на трехмерном принтере, заполняются мицелием — подземной частью гриба. Форма, понятное дело, может быть абсолютно любой.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PLP Labs Фото: PLP Labs

Из готовых блоков здания или другие объекты строительства можно собирать, словно из конструктора Lego, а потом точно так же разбирать и использовать по новой, объясняет соучредитель компании PLP Architecture и ее инновационного подразделения PLP Labs Рон Баккер. Это одно из главных направлений современной архитектуры, уверен он,— сборно-разборное строительство. Вообще интересно, продолжает Баккер, что сейчас мы строим здания с расчетом лет на 50, но уже через 30, не больше, их приходится сносить.

Строительство вносит огромный вклад в парниковый эффект, по некоторым оценкам, оно отвечает примерно за 40% выбросов. Выбросы создает не сама по себе стройка, а металлургические производства, где делается арматура, и бетонное производство.

«И когда здание сносится, чтобы построить на его месте новое,— и все выбросы повторяются»,— объясняет Баккер.

«Мы проверяли на прочность свои блоки мицелия и убедились, что они выдерживают достаточную нагрузку. Опилки и другие отходы деревянного производства и мицелий по отдельности — очень непрочные материалы; но, когда отходы скреплены мицелием, в этом сочетании необходимая крепость появляется»,— продолжает он.

«Мы готовы использовать мицелий для изготовления строительных материалов, облицовочных панелей, для звукопоглощения, для изготовления осветительных приборов и т. п., заодно отходы не попадают в природу. Но даже если попадают — они там просто разлагаются, и все»,— восторгается он.

Приближается новая эпоха в строительстве, уверен Баккер. Мицелий соединяет в себе качества природного материала, с качествами полимеров вроде пенопластов. Больше того, чтобы создать материал с использованием мицелия, не нужна энергия, грибница растет сама по себе.

Сплошные преимущества и никаких недостатков, заключает Баккер.

По материалам Reuters.

Ольга Грибова