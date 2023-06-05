В Армавире на Кубани введен режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений

Режим чрезвычайной ситуации введен в Армавире Краснодарского края, сообщила мэрия. В городе прошли сильные дожди, которые привели к подтоплениям. Днем 4 июня за час выпала двухнедельная норма осадков — 31 мм.

Будет перекрыто движение на двух участках. На одном из них произошло обрушение канализационного коллектора. Его состояние уточняется. Будет изменена работа нескольких маршрутов общественного транспорта. Аварийные службы переведены на усиленный режим работы. Они продолжают откачку подпочвенной и дождевой воды с подтопленных территорий и частных домовладений, говорится в сообщении мэрии в Telegram.

Краевые власти сообщали утром 4 июня о подтоплениях примерно в 2 тыс. придомовых территориях. Поздно вечером сообщалось, что также подтоплены 25 придомовых территорий в станице Холмской Абинского района и 30 придомовых территорий в Кореновске.

Леонид Уварчев