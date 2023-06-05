Половина сделанных в 2022 году дворов в Ярославле требует дополнительного ремонта

58 из 106 объектов, которые в 2022 году в Ярославле делали по проекту «Наши дворы», требуют ремонта по гарантии. Это чуть больше половины дворовых территорий, которых делали в городе в 2022 году. Данные приводятся в информации мэрии, предоставленной депутатам муниципалитета Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Двор в Ярославле после ремонта

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Двор в Ярославле после ремонта

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Осмотр дворовых территорий проводился весной 2023 года. Заказчик направил подрядчикам акты обследования и предписания на устранение выявленных нарушений в рамках гарантийных обязательств. Дефекты должны быть устранены в срок до 30 июня 2023 года.

Отдельно отмечены 26 дворов, где подрядной организацией было ООО «Стан». Контракты с данным подрядчиком были расторгнуты, а завершать работы пришлось АО «Ярдормост». По этим дворам составлен отдельный перечень дефектов и недочетов, направленный в «Ярдормост» для устранения.

«Кроме того, были выявлены факты повреждения асфальтобетонного покрытия и бордюрного камня специализированной техникой во время зимней уборки. Данные повреждения не являются гарантийными. В адрес управляющих организаций направлены претензионные письма с целью устранения повреждений»,— отметили в мэрии Ярославля.

Также в мэрии проверили состояние 10 площадок для выгула собак, которые делались в рамках проекта «Наши дворы» в 2022 году. На пяти площадках выявлены нарушения, включая отсутствие на объектах дверей и сломанные ручки. Частично нарушения уже устранены.

Андрей Иванов