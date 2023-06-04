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Самолет, поврежденный тягачом в аэропорту Сочи, принадлежит авиакомпании «Победа»

Самолет, который в аэропорту Сочи повредил тягач, перевозивший багаж, принадлежит лоукостеру «Победа». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

Инцидент произошел 3 июня во время посадки клиентов на борт самолета для выполнения рейса DP339 Сочи-Екатеринбург. Воздушное судно было повреждено. Однако из пассажиров и членов экипаж никто не пострадал, их пересадили на резервный самолет. Рейс вылетел с задержкой в полчаса.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК начало проверку по факту инцидента в аэропорту Сочи. Следователи оценят ущерб.

Татьяна Ручкина

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