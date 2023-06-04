Организаторы оппозиционного митинга в Варшаве заявили о 500 тыс. участников

Сотни тысяч протестующих собрались в Варшаве на акцию против правительства — по словам организаторов, их число достигало 500 тыс. человек. Некоторые из протестующих говорят, что одной из причин выйти на демонстрацию стал предложенный правящей в Польше партией «Право и справедливость» (ПиС) законопроект, направленный против «чрезмерного российского влияния» в стране. Протесты состоялись за несколько месяцев до парламентских выборов в Польше.

Ян Грабец, представитель организаторов, сообщил AFP, что городские власти оценили количество участников акции в 500 тыс. человек. Сторонников оппозиции доставляли в Варшаву сотни автобусов, сообщает агентство Reuters.

Люди в Варшаве несли транспаранты с надписями «Свободная европейская Польша», «Европейскому союзу да, ПиС — нет». Некоторые держали в руках маски лидера правящей партии Ярослава Качиньского, на которых было написано «позор».

Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск, один из организаторов сегодняшней акции, заявил, что она показала силу оппозиции. «Мы здесь сегодня, чтобы вся Польша, вся Европа, весь мир, чтобы все видели, насколько мы сильны!» — написал господин Туск в Twitter.

«Мы должны защищать конституцию от первой до последней статьи. Когда мы выиграем эти выборы, мы будем защищать конституцию. Мы готовы к выборам»,— заявил Роберт Бедронь, один из участников демонстрации (цитата по изданию OKO.press).

Опросы общественного мнения показывают, что выборы, намеченные на осень, будут проходить в напряженной борьбе. Оппозиция считает законопроект ПиС против российского влияния попыткой начать притеснение политических оппонентов.

Мария Федотова