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ФК «Амкар Пермь» занял итоговое третье место в своей группе

Последний поединок чемпионата ФНЛ-2 ФК «Амкар Пермь» провел на своем поле против «Торпедо» из Миасса. Поединок завершился вничью — 1:1. Оба гола были забиты во втором тайме. Сначала нападающий пермской команды Александр Подбельцев вывел хозяев вперед. Однако гости, несмотря на то что играли в меньшинстве, после удаления своего игрока за грубость, сравняли результат.

Подопечные Ивана Черенчикова не смогли победить в четвертой встрече подряд и заняли итоговое третье место в группе 4А. О том, в какой группе будет играть «Амкар Пермь» в следующем сезоне, станет известно после итоговых результатов всех команд второй лиги.

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