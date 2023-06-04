В Краснодаре пройдет пробег электромобилей

5 июня в Краснодаре в честь Всемирного дня охраны окружающей среды пройдет электромобильный автопробег. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «НЭСК» Фото: АО «НЭСК»

Мероприятие организуют АО «НЭСК» и сообщество электромобилистов. Пока заявлено десять участников. Присоединиться к автопробегу можно, заполнив специальную анкету. Он начнется в 12 часов около Дворца спорта «Олимп» и завершится в 13 часов на улице 40-летия Победы, 14. Промежуточной остановкой станет Главная городская площадь.

«Мы проводим электропробег впервые. Надеемся, что это мероприятие станет традиционным, а число участников будет увеличиваться с каждым годом»,— отметил директор АО «НЭСК» Петр Локтионов.

В честь Всемирного дня охраны окружающей среды предприятие на сутки снизит на всех электрозарядных станциях в Краснодаре дневной и ночной тариф на электроэнергию до 15 руб./кВтч. В обычные дни он составляет 22 руб. днем и 18 руб. ночью.

Татьяна Ручкина

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