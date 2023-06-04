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Жителей Сочи предупредили о сильном дожде и грозе

5 июня в Сочи прогнозируется сильный дождь и гроза. В связи с этим, по поручению мэра Алексея Копайгородского, все городские службы переведены в усиленный режим работы, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: PerfectStock

Фото: PerfectStock

Ситуация находится на контроле городского оперштаба. О прогнозах по ухудшению погодных условий, а также необходимости принять меры безопасности проинформированы все санаторно-курортные учреждения и пользователи пляжных территорий. За уровнем воды в реках ведется круглосуточный контроль.

Жителям и туристам рекомендуют воздержаться от отдыха у воды и предпринять все необходимые меры предосторожности. Также им не советуют оставлять машины под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями.

Татьяна Ручкина

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