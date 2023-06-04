В Алапаевске водитель без прав выехал на встречку и насмерть сбил мотоциклиста

В Алапаевске (Свердловская область) произошла авария, в результате которой погиб 34-летний мужчина. В пресс-службе регионального УГИБДД сообщили, что 23-летний водитель Lada Vesta решил совершить обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом Honda. Байкер от полученных травм ско­нчался в машине скорой помощи.

У водителя легковушки не было водительского удостоверения. Медосвидете­льствование показало, что в момент столкновения он был трезв. Мотоциклист тоже был без прав. В момент аварии он на­ходился в мотошлеме.

ДТП попало на запись видеорегистратора. На кадрах видно, что легковушка ехала по встречке и не успела вернуться на свою полосу до начала сплошной линии. После столкновения с мотоциклом байкер перелетел легковушку и упал на асфальт. После произошедшего сотрудники ГИБДД начали проверку.

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