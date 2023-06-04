Налоговая снова пытается добиться снижения вознаграждения управляющего ЗиД

Региональное УФНС России обратилось в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о снижении фиксированной суммы вознаграждения конкурсного управляющего ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД) Льва Шляпина. По информации в картотеке суда, налоговая требует установить ему ежемесячное вознаграждения в размере 30 тыс. руб. Сейчас господин Шляпин получает 450 тыс. руб. в месяц. Заявление УФНС оставлено без движения, так как подано с нарушениями. На их устранение заявителю дан срок до 26 июня.

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Напомним, в декабре 2022 года Лев Шляпин добился увеличения вознаграждения со 150 до 450 тыс. руб. в месяц. Ходатайство о необходимости его повышения управляющий мотивировал эффективностью своей работы, а также ростом возложенной на него ответственности в связи с тем, что сейчас ЗиД наращивает объемы производства. В начале этого года налоговая пыталась оспорить увеличение вознаграждения господина Шляпина, но безуспешно.

ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» находится в процедуре банкротства с 2005 года. Предприятие производит радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ, гражданскую продукцию. Реестровая кредиторская задолженность ФГУП составляет около 400 млн руб., большую часть которой (около 88%) контролирует ФНС.

Недавно состоялись торги по продаже имущественного комплекса предприятия. Актив за 725 млн руб. выкупило столичное ООО «ПСК “Спецпроектстрой”». В настоящий момент Минпромторг РФ оспаривает продажу завода.