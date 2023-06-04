В аэропорту Сочи в самолет врезался тягач, перевозивший багаж

В аэропорту Сочи в самолет врезался тягач, перевозящий багажные телеги. По данному факту началась доследственная проверка, сообщает пресс-служба западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Фото: пресс-служба западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России

Сведения о происшествии распространились в СМИ. В результате никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Они также устанавливают причиненный ущерб.

Татьяна Ручкина

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