В Ижевске задержали мужчину за незаконное хранение наркотиков в крупном размере

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Устиновском районе Ижевска подозреваемого в незаконном хранении каннабиса массой 124 гр. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Задержанным оказался 24-летний ранее не судимый местный житель. Сотрудникам полиции он пояснил, что коноплю собрал в лесополосе у совхоза Медведево.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ («незаконное хранение наркотических средств в крупном размере»). В отношении мужчины избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.