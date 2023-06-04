Предприятия Кубани выплатили 183 млн рублей задолженностей по зарплате

С начала 2023 года предприятия Краснодарского края выплатили 183,6 млн руб. задолженностей по зарплате. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Важно, чтобы все права работников были защищены. Для этого данный вопрос находится на особом контроле администрации и органов исполнительной власти Краснодарского края, а также надзорных и контролирующих органов»,— отметил замминистра экономики Краснодарского края Данил Богданов.

Меры, принимаемые для погашения организациями долгов, обсудили на заседании рабочей группы краевой комиссии. На нем замминистра отметил, что более 90% предприятий, имеющих задолженность по зарплате, находится в процедурах банкротства или фактически прекратили свою деятельность.

С начала года краевые коллегиальные органы рассмотрели 59 предприятий. Наибольшие суммы задолженности у компаний в отраслях строительства, транспорта и архитектуры.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram